Israels Armee bombardiert Hochhaus in der Stadt Gaza

Israels Armee hat nach eigenen Angaben ein zwölfstöckiges Hochhaus in der Stadt Gaza bombardiert. Das Gebäude, bekannt unter dem Namen Muschtaha Tower, sei völlig zerstört worden, berichteten Augenzeugen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Das israelische Militär begründete den Angriff mit dem Umstand, dass die islamistische Hamas-Miliz das Hochhaus für militärische Zwecke genutzt habe. Auch habe die Hamas in Tunneln operiert, die unter dem Gebäude verlaufen sein sollen. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Armee betonte weiters, dass die Bewohner des Hauses und seiner Umgebung vor dem Angriff gewarnt worden seien. Ein Sprecher des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes teilte mit, dass es nach ersten Erkenntnissen keine Opfer gegeben habe. Zugleich seien Zeltlager für kriegsvertriebene Palästinenser rund um das Hochhaus schwer beschädigt worden.

Gebäudeverwaltung widerspricht israelischen Angaben

Die Gebäudeverwaltung trat in einer Presserklärung der israelischen Behauptung entgegen, die Hamas hätte das Hochhaus für ihre Zwecke genutzt. Zugang zu dem Gebäude hätten nur kriegsvertriebene Zivilisten gehabt. Der Bau sei frei von Kameras, Sicherheitsausrüstungen und Waffen gewesen. Auch diese Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.

Der Angriff auf das Hochhaus fügt sich in die Bestrebungen der israelischen Streitkräfte ein, den militärischen Druck auf die Stadt Gaza zu erhöhen. Kurz vor dem Angriff hatte die Armee erklärt, Hochhäuser anzugreifen, in denen die Hamas Scharfschützenpositionen und Kommandozentralen eingerichtet haben soll.

Israels Regierung plant, die Stadt Gaza im Norden des abgeriegelten Küstengebiets einzunehmen. Dort sollen sich nach Schätzungen rund eine Million Menschen aufhalten. Das Vorhaben ist sowohl in Israel selbst als auch international umstritten.

