Israels Armeechef droht Hamas-Anführern im Ausland

Israels Militär will auch gegen die im Ausland lebenden Anführer der islamistischen Terrororganisation Hamas vorgehen. "Gestern griffen wir einen der leitenden Hamas-Kader, Abu Obeida, an", sagte Armeechef Ejal Zamir bei einer Lagebesprechung der Streitkräfte. "Mit unseren Aktionen sind wir noch nicht fertig. Die meisten Hamas-Führer sind im Ausland, und wir werden auch zu ihnen vordringen."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Israels Militär hatte zuvor erklärt, dass der unter dem Kampfnamen Abu Obaida bekannte Hamas-Sprecher bei einem Angriff im Gazastreifen getötet wurde. Er war jahrelang Sprecher der Kassam-Brigaden, des militärischen Arms der Organisation.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren hat Israel bereits zahlreiche ranghohe Hamas-Anführer und Kommandeure im Gazastreifen getötet, unter ihnen Jihia al-Sinwar und Mohammed Deif. Den damaligen politischen Führer der Hamas, Ismail Hanija, tötet Israel bei einem Anschlag in Teheran.

Der höchste Hamas-Führer im Ausland ist derzeit Chalil al-Haja. Er leitet auch die Hamas-Delegation bei den feststeckenden indirekten Verhandlungen mit Israel um eine Waffenruhe. Er hält sich die meiste Zeit im Golfemirat Katar auf. Andere höhere Hamas-Funktionäre im Ausland leben zumeist in Katar oder in der Türkei.

In Israel wurde bislang angenommen, dass Israel keine gezielten Tötungen in Katar durchführen würde, um die Golfstaaten nicht zu verprellen, zu denen es bessere Beziehungen anstrebt. Aktionen in der Türkei wiederum würden das militärisch starke Nato-Land provozieren, dessen Präsident Recep Tayyip Erdogan gegenüber Israel eine feindselige Haltung einnimmt.

