The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Israels Finanzminister: Annexion von 82 Prozent des Westjordanlands

Keystone-SDA

Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich strebt eine Annexion von 82 Prozent des besetzten Westjordanlands durch Israel an. Smotrich stellte einen entsprechenden Plan vor Journalisten vor.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
3 Minuten

(Keystone-SDA) Die Palästinenser sollten in den restlichen 18 Prozent des Gebiets zunächst weiter der Palästinensischen Autonomiebehörde unterstehen. Später seien dann «regionale alternative Verwaltungslösungen» vorsehen, sagte er, ohne Details zu nennen.

Smotrich betonte jedoch, es solle in Zukunft «kein palästinensisches Kollektiv» mehr geben, «das nationale Bestrebungen bewahrt, die unsere eigenen nationalen Bestrebungen zerstören sollen». Er warf der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland vor, die islamistische Terrororganisation Hamas zu unterstützen und Israels Zerstörung anzustreben.

Kritik an internationaler Anerkennung eines Staates Palästina

Mit Blick auf Pläne zur Anerkennung eines palästinensischen Staates während der UN-Vollversammlung in New York durch einflussreiche Länder wie Frankreich, Belgien und Kanada sprach er von einer «franko-islamischen Konferenz». Es handele sich um eine neue Phase diplomatischer Versuche der Autonomiebehörde, die er als «Terrororganisation» beschrieb, Israel zu schaden.

Eine Annexion von Teilen des Westjordanlands sei ein «präventiver Schritt gegen die diplomatische Attacke, die gegen uns geplant ist», sagte Smotrich. Der Minister drohte der Autonomiebehörde für den Fall, «dass sie ihr Haupt erhebt». Dann würde man sie «zerstören, wie wir die Hamas zerstört haben», sagte er.

Smotrich rief Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dazu auf, die Regierung zu versammeln und eine «historische Entscheidung» über eine Annexion zu treffen. Der Finanzminister hatte bereits im vergangenen Monat mit dem Schritt der Annexion gedroht, sollte in diesem Monat ein palästinensischer Staat anerkannt werden.

Warnung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten

Netanjahu hatte Annexionspläne im Westjordanland im Jahre 2020 im Gegenzug für eine Annäherung an die Vereinigten Arabischen Emirate ausgesetzt.

Eine ranghohe Diplomatin der Emirate, Lana Nusseiba, warnte im Gespräch mit der «Times of Israel»: «Eine Annexion wäre eine rote Linie für meine Regierung, und das bedeutet, dass es keinen dauerhaften Frieden geben kann.» Ein solcher Schritt würde «die Idee einer regionalen Integration zunichtemachen und das endgültige Aus für die Zweistaatenlösung bedeuten», sagte sie. Damit ist gemeint, dass Israel und ein unabhängiger palästinensischer Staat friedlich Seite an Seite existieren.

Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert, wo heute mehr als 700.000 Siedler inmitten von rund drei Millionen Palästinensern leben. Nach internationalem Recht sind die Siedlungen dort illegal. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft