Israels Militär: Angriff auf Kirche in Gaza war Versehen

Keystone-SDA

Knapp eine Woche nach dem Tod von drei Menschen in einer Kirche in Gaza-Stadt durch israelischen Beschuss hat das israelische Militär seinen Untersuchungsbericht dazu veröffentlicht.

(Keystone-SDA) Darin hiess es, das katholische Gotteshaus sei aufgrund einer «unbeabsichtigten Munitionsabweichung» versehentlich getroffen worden.

Die Richtlinien für den Einsatz von Munition in der Nähe von religiösen Gebäuden, Schutzräumen und anderen sensiblen Orten seien danach weiter präzisiert worden, teilte ein israelischer Militärsprecher mit. Er betonte erneut, die israelischen Streitkräfte versuchten, Schäden an Zivilisten und ziviler Infrastruktur so gering wie möglich zu halten. Trotzdem werden in dem Konflikt immer wieder Zivilisten in Gaza getötet.

Bei dem Angriff vor einer Woche, der die katholische Kirche der Heiligen Familie im Zentrum der Stadt Gaza traf, waren drei Menschen ums Leben gekommen und neun zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben des Lateinischen Patriarchats in Jerusalem hatten in der Kirche zahlreiche Menschen Zuflucht gesucht, die im Krieg ihre Häuser verloren hatten.

Papst Leo XIV. hatte nach dem Vorfall erneut einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Das Lateinische Patriarchat in Jerusalem verurteilte den Angriff auf Zivilisten und einen heiligen Ort aufs Schärfste. US-Präsident Donald Trump hatte nach Angaben einer Sprecherin des Weissen Hauses wegen des Zwischenfalls den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu angerufen.