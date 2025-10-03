The Swiss voice in the world since 1935
Israels Militär tötet drei Hisbollah-Mitglieder im Libanon

Keystone-SDA

Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben im Süden des Libanons drei mutmassliche Mitglieder der Schiitenmiliz Hisbollah getötet. Zunächst sei in der Region Kufra ein Mann getötet worden, der als lokaler Vertreter der Hisbollah gedient habe, teilte das Militär mit. Er habe unter anderem Häuser angemietet, um Waffenlager zu errichten und Beobachtungen durchzuführen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei einem zweiten Luftangriff seien zwei weitere mutmassliche Hisbollah-Mitglieder getötet worden, die als Ingenieure den Wiederaufbau terroristischer Infrastruktur vorantrieben hätten, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.

Eigentlich gilt seit Ende November vergangenen Jahres zwischen der Hisbollah und Israel eine Waffenruhe. Dennoch greift das israelische Militär immer wieder Ziele im Libanon an. Israel wirft der Hisbollah vor, ihre militärischen Kapazitäten im Süden des Landes wieder aufbauen zu wollen. Libanons Regierung hatte im August einen Plan der USA angenommen, um die Hisbollah im Land zu entwaffnen.

