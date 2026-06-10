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Israels Verteidigungsminister: Kampf gegen Iran nicht vorbei

Keystone-SDA

Israels Kampf mit dem Iran ist nach Worten des israelischen Verteidigungsministers "noch lange nicht beendet". Bei einer Preisverleihung sagte Minister Israel Katz: "Wenn der Iran Israel angreift, wird er einen schweren Schlag erleiden, so wie wir es vor einigen Tagen getan haben." Die israelische Armee sei darauf vorbereitet, "mit grosser Schlagkraft im Iran anzugreifen".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Nach israelischen Angriffen auf Ziele der proiranischen Hisbollah-Miliz in Vororten von Beirut am Sonntag hatte der Iran erstmals seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Israel reagierte darauf mit mehreren Luftangriffen und sprach von einem «grossangelegten Angriff» auf den Iran. Am Montag stoppten die Erzfeinde ihre gegenseitigen Angriffe vorerst wieder.

Die israelische Armee hat inzwischen bestätigt, dass bei den iranischen Raketenangriffen der Luftwaffenstützpunkt Ramat David in der Nähe der Mittelmeerstadt Haifa getroffen wurde. Es sei aber nur ein «nicht kritischer Bereich» der Basis getroffen worden, es habe keine Verletzten gegeben.

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