Italien feiert 80 Jahre Republik – Militärparade in Rom

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Italien hat mit einer grossen Parade in Rom den 80. Jahrestag der Republik-Gründung gefeiert. Am Vormittag legte Präsident Sergio Mattarella an der zentralen Piazza Venezia in der italienischen Hauptstadt einen Kranz am Altar des Vaterlandes nieder.

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(Keystone-SDA) Zeitgleich rauschten Flugzeuge darüber hinweg und versprühten die drei Farben der italienischen Flagge Grün, Weiss und Rot.

Vor genau 80 Jahren – am 2. Juni 1946 – schafften die Italiener in einem Referendum die Monarchie ab und entschieden sich für die Republik. Es war die erste freie Wahl nach der mehr als 20-jährigen Diktatur des Faschisten Benito Mussolini (1883-1945). Bei der Wahl durften erstmals Frauen wählen.

Parade durch die Fori Imperiali

Der grossen Militärparade über die einst unter Mussolini angelegte Strasse Via dei Fori Imperiali, die vom Kolosseum vorbei am Forum Romanum zur Piazza Venezia führt, wohnten neben Mattarella auch Regierungschefin Giorgia Meloni sowie mehrere Minister ihres Kabinetts bei. Verschiedene Militär- und Polizeieinheiten sowie gepanzerte Fahrzeuge zogen an der Tribüne vorbei.