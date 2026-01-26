Italiens Botschafter in Bern hält Beweismanipulationen für möglich

Keystone-SDA

Beweismanipulationen im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS könnten die Folge der verzögerten Ermittlungen auf Schweizer Seite sein. Dies mutmasst der italienische Botschafter in der Schweiz.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Zweifellos», antwortete Gian Lorenzo Cornado, Botschafter in Bern und am Samstag vom italienischen Aussenminister nach Rom zurückbeordert, auf eine Frage von Bruno Vespa in der Sendung «Cinque minuti» von Rai 1.

Und in Bezug auf den Betreiber der Unglücksbar «Le Constellation» in Crans-Montana sagte Cornado: «Dass man neun Tage wartete, bevor Jacques Moretti verhaftet wurde, seine Wohnung nicht durchsuchte, sein Handy nicht beschlagnahmte und die von der Gemeinde Crans-Montana verwahrten Dokumente nicht sicherstellte, hat mit Sicherheit zur Beweismittelmanipulation beigetragen.»