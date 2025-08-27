The Swiss voice in the world since 1935
Itingen BL bekommt ab Anfang 2026 eine Motofahrzeug-Prüfstation

Keystone-SDA

Ab Anfang 2026 wird in Itingen BL eine Motorfahrzeug-Prüfstation ihren Dienst aufnehmen, wie die Kantone Baselland und Basel-Stadt am Mittwoch mitteilten. Damit soll der Kundschaft aus dem oberen Baselbiet eine Motorfahrzeugkontrolle in dem Gebiet zur Verfügung stehen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss Mitteilung soll die neue Prüfstation in den Räumlichkeiten einer Garage im Gewerbegebiet Itingen installiert werden. Der Standort sei über die Autobahnausfahrten Itingen und Lausen ideal zu erreichen.

Mit der neuen Anlage will man Kapazitätsengpässen bei der Prüfstation in Münchenstein entgegenwirken, wie es weiter heisst. Diese stosse an ihre Grenzen und ein Ausbau sei auf dem Areal nicht mehr möglich. Die Anzahl der im Kanton Baselland registrieren Fahrzeuge sei seit dem Jahr 2003 von 177’000 auf 218’000 gestiegen.

