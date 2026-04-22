Ittigen unterstützt Partnergemeinde beim Strassenausbau

Keystone-SDA

Die Berner Vorortsgemeinde Ittigen unterstützt in ihrer Partnergemeinde Frutigen einen Strassenausbau mit 20'000 Franken. Die Finanzlage in Frutigen sei angespannt und der Erhalt des weitläufigen Strassennetzes in der Oberländer Gemeinde herausfordernd, begründete Ittigen den Entscheid.

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(Keystone-SDA) Die Gemeinde engagiert sich laut Mitteilung vom Mittwoch seit vielen Jahren mit einem sogenannten Inlandhilfekredit über die eigenen Gemeindegrenzen hinaus. In der Regel werde eine bernische Gemeinde unterstützt, vorzugsweise die drei Partnergemeinden Frutigen, Oberthal und Guggisberg. Dieses Jahr hat Ittigen 30’000 Franken für den Inlandhilfekredit im Budget eingestellt.

Solche Engagements sind freiwillig und ergänzen den bestehenden Finanz- und Lastenausgleich des Kantons Bern. Dieses auf dem Solidaritätsgedanken basierende Instrument mildert die unterschiedliche finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden. Zahlreiche Gemeinden im Kanton sind etwa aufgrund ihrer Topografie, ihrer Zentrumsfunktion oder Soziodemografie ohne Verschulden stärker belastet als andere.

Die Gemeinde Frutigen hat in Ittigen ein Unterstützungsgesuch eingereicht, wie aus der Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Das Geld soll für den Ausbau der Rinderwaldstrasse im ländlichen Ortsteil Achseten verwendet werden. Der Weiler liegt etwa auf halbem Weg Richtung Adelboden.

Die weitläufige Rinderwaldstrasse erschliesst insgesamt 42 Wohnhäuser, sieben Ferienhäuser, 27 Weidhütten und 17 Sennhütten. Sie ist zudem die einzige Zufahrt zum Schulhaus Rinderwald, wo aktuell 43 Kinder unterrichtet werden.

Die bestehende Strasse war nicht lastwagentauglich und maximal 2,8 Meter breit, mit spärlichen Ausweichstellen. Bezüglich Verkehrssicherheit und Transportmöglichkeiten entsprach sie nicht mehr heutigen Bedürfnissen. Auch der Zustand der Strasse wurde immer schlechter. Eine Sanierung drängte sich auf.