Jaël Malli stürzt mit Velo – Kinder unverletzt

Die Sängerin Jaël Malli ist am Samstag in Bern mit dem Velo gestürzt und hat sich beträchtlich verletzt. Ihre beiden mitfahrenden Kinder im Alter von sieben und zwei Jahren blieben unverletzt. Malli war mit einem Longtailbike unterwegs.

(Keystone-SDA) Mit diesem geriet sie auf regennasser Fahrplan in eine Tramschiene und stürzte, wie Blick-Online am Sonntagabend gestützt auf eine Instagram-Mitteilung Mallis schrieb. Demnach splitterten sechs Backenzähne, brach sich Malli einen Ellbogen und musste am Kinn genäht werden.

Sie und die Kinder trugen auf dem Velo mit verlängerter Sitzfläche Velohelme. Jaël Malli wurde im Inselspital verarztet und war am Samstagabend beim Zahnarzt. Weil sie nicht singen und Gitarre spielen kann, werde es in nächster Zeit mit ihrer Band Lunik «etwas alternative Konzertsets» geben, schrieb sie auf Instagram.

