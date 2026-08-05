Ja-Komitee lanciert Abstimmungskampf für Berner Bildungsinitiative

Keystone-SDA

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Der Berufsverband Bildung Bern hat am Mittwoch gemeinsam mit Mitstreitenden den Abstimmungskampf für seine Bildungsinitiative lanciert. Mit seinem Anliegen will er die Qualität der Bildung in der Kantonsverfassung verankern.

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(Keystone-SDA) «Aussergewöhnliche Herausforderungen verlangen manchmal aussergewöhnliche Mittel», sagte Stefan Wittwer, Geschäftsführer von Bildung Bern, vor den Medien. Es sei das erste Mal, dass sein Verband eine Volksinitiative lanciert habe.

Die Kompetenzen von Jugendlichen in Sprachen und Mathematik gingen zurück. «Die Schere geht auf», sagte Wittwer weiter. Dabei sei Bildung die wichtigste Investition, welche die Gesellschaft tätigen könne.

Der Verband verlangt mit seiner Initiative genügend qualifizierte Lehrpersonen und schulische Fachpersonen für Schülerinnen und Schüler und dass diese entsprechend ihrer Ausbildung und ihren Kompetenzen eingesetzt werden. Kanton und Gemeinden sollen verpflichtet werden, eine hohe Bildungsqualität sicherzustellen.

Alle würden von Qualität sprechen, aber in der Kantonsverfassung fehle dieses Versprechen bis heute, sagte Wittwer an der Medienkonferenz weiter. «Die Verfassung hält fest, was uns dauerhaft wichtig ist.» Deshalb gehöre die Bildung in die Verfassung.

Der Regierungsrat und das Kantonsparlament sehen das anders. Beide lehnen die Initiative ab. Sie sehen die Verfassung als den falschen Ort. Bildung gehöre auf Stufe Gesetz und Verordnung geregelt. Der Grosse Rat stimmte im März mit 85 zu 65 Stimmen bei 3 Enthaltungen gegen das Begehren und verzichtete auf einen Gegenvorschlag. Das letzte Wort hat am 27. September das Volk.

Dem Unterstützungskomitee gehören gemäss eigenen Angaben diverse Organisationen und über 150 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Kultur und Sport an.