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Jahresergebnis von Altdorf liegt 1,7 Millionen Franken über Budget

Keystone-SDA

Die Gemeinde Altdorf hat das Jahr 2025 um rund 1,7 Millionen Franken besser abgeschlossen als erwartet. Statt des budgetierten Verlusts resultierte ein Gewinn von rund 472'000 Franken.

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(Keystone-SDA) Den Überschuss will die Gemeinde dem Eigenkapital zuschreiben, teilte sie am Dienstag mit. Insbesondere die Grundstückgewinnsteuern brachten mehr Geld ein als erwartet. Die Erträge daraus lagen um 600’000 Franken über dem Budget. Auch die Quellensteuern sorgten für Mehreinnahmen.

Hingegen fielen bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe Mehrkosten von 605’000 Franken an. Die Lohnkosten der Primarschule lagen um 246’000 Franken höher als budgetiert, hiess es weiter. Andere Aufwände fielen jedoch tiefer aus als erwartet, so etwa jene für die Betreuungsgutscheine und die Anschaffungen von Hydranten.

Die Investitionen fielen ebenfalls tiefer aus als budgetiert. Die Ausgaben lagen rund 2,2 Millionen Franken unter den Erwartungen. Wie die Gemeinde weiter festhielt, werden gewisse Ausgaben nun im laufenden Jahr zusätzlich anfallen.

Der Gemeinderat wertet das Ergebnis als «erfreulich». Die Jahresrechnung ist auch für die Gemeindeversammlung vom 21. Mai traktandiert.

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