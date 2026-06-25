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Jahreslohn für Vollzeitstelle lag 2025 bei 87’000 Franken

Keystone-SDA

Neue BFS-Zahlen zeigen: Vollzeit-Erwerbstätige in der Schweiz verdienten 2025 deutlich mehr. Der Medianlohn lag höher als in der Erhebung für 2024.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wer in der Schweiz im letzten Jahr einen Vollzeit-Job hatte, verdiente im Median brutto 87’000 Franken. Damit ist der «Durchschnittslohn» deutlich angestiegen. 2024 hatte das Bundesamt für Statistik (BFS) einen Medianlohn von 81’500 Franken erhoben.

Dies geht aus den neuesten Zahlen der am Donnerstag publizierten Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) hervor. Der gemessene Bruttolohn umfasst sowohl Einkommen aus unselbstständiger als auch aus selbstständiger Erwerbstätigkeit.

Dazu gehören laut BFS nicht nur Löhne, sondern auch Einkünfte aus einer selbstständigen Erwerbstätigkeit sowie beschäftigungsbezogene Sozialleistungen. Nicht zum Erwerbseinkommen zählt die Statistik das beschäftigungsunabhängige Einkommen aus anderen Quellen wie Vermögen, Sozialhilfe und etwa Transferleistungen.

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