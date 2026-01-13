Jahresteuerung verharrt in den USA bei 2,7 Prozent

Keystone-SDA

In den USA ist die Inflation im Dezember stabil gehalten. Im Jahresvergleich sind die Konsumentenpreise im Dezember wie bereits im November um 2,7 Prozent angestiegen, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Damit hat sich die Inflation in der grössten Volkswirtschaft der Welt wie von Ökonomen im Durchschnitt erwartet entwickelt. Im Monatsvergleich legten die Konsumentenpreise in den USA um 0,3 Prozent zu. Auch dies war erwartet worden.

Auch die Kerninflation hat sich nicht verändert. Diese Kennzahl zur Inflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, verblieb im Dezember im Jahresvergleich bei 2,6 Prozent.