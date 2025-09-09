Jan Atteslander verlässt Wirtschaftsdachverband

Keystone-SDA

Jan Atteslander, Bereichsleiter Aussenwirtschaft bei Economiesuisse, wird den Dachverband der Schweizer Wirtschaft im Frühjahr 2026 verlassen. Der Ökonom war seit 2008 für die aussenwirtschaftspolitischen Dossiers des Verbands verantwortlich.

(Keystone-SDA) «Ich bedaure den Entscheid von Jan Atteslander und danke ihm für sein langjähriges Engagement für den Standort Schweiz», wird Economiesuisse-Direktorin Monika Rühl am Dienstag in einem Communiqué zitiert. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge werde in Kürze starten.