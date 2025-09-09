Jan Atteslander verlässt Wirtschaftsdachverband
Jan Atteslander, Bereichsleiter Aussenwirtschaft bei Economiesuisse, wird den Dachverband der Schweizer Wirtschaft im Frühjahr 2026 verlassen. Der Ökonom war seit 2008 für die aussenwirtschaftspolitischen Dossiers des Verbands verantwortlich.
(Keystone-SDA) «Ich bedaure den Entscheid von Jan Atteslander und danke ihm für sein langjähriges Engagement für den Standort Schweiz», wird Economiesuisse-Direktorin Monika Rühl am Dienstag in einem Communiqué zitiert. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge werde in Kürze starten.