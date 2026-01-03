Jans gedenkt der Opfer der Katastrophe von Crans-Montana

Keystone-SDA

Zwei Tage nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS ist Bundesrat Beat Jans am Samstagnachmittag an den Unglücksort gereist, um den Familien der Opfer sein tief empfundenes Beileid auszusprechen. Er trug sich auch in einem Kondolenzbuch ein.

(Keystone-SDA) Jans traf am Samstagnachmittag sichtlich bewegt am Ort der Katastrophe ein. «Die Schweiz ist tieftraurig», sagte er. Der Schock über die unermessliche Tragödie sitze tief. Als Vater zweier Töchter könne er das unermessliche Leid der Familien und Angehörigen nur erahnen. Den Familien wünsche er viel Kraft und er versichere ihnen, das sie nicht alleine seien.