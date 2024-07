Jasper-Nationalpark in Kanada wegen Waldbränden evakuiert

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Behörden im westkanadischen Alberta haben wegen eines Waldbrandes zur Evakuierung des bekannten Jasper-Nationalparks und der gleichnamigen Stadt aufgerufen. Betroffene veröffentlichten am Dienstag zahlreiche Bilder von Staus.

Letztere bildeten sich auf der einzigen nicht gesperrten Strasse aus dem Gebiet heraus. Am Himmel waren Rauchwolken zu sehen. “Der Rauch ist sehr dicht. Wir tragen im Auto Masken”, berichtete eine Betroffene im Sender CBC. Bewohner von Jasper und Touristen in dem Park erhielten die Evakuierungsaufforderung am späten Montagabend (Ortszeit). Den Angaben zufolge näherte sich das Feuer vom Süden aus der 4500-Einwohner-Stadt.

Wegen der Hitze im Westen Kanadas ist die Angst vor einer weiteren schlimmen Waldbrandsaison wie im vergangenen Jahr gross. Seit der vergangenen Woche sind mehrere Feuer in Gang. Allein in Alberta waren es am Dienstag laut offiziellen Angaben 175 Waldbrände, von denen etwa ein Drittel nicht unter Kontrolle war. Unterstützt von Kräften aus Alaska und Australien sind derzeit rund 1900 Feuerwehrleute in der westkanadischen Provinz im Einsatz.

Im vergangenen Jahr hatte Kanada seine bisher schlimmste Waldbrandsaison erlebt. Mehr als 15 Millionen Hektar Land verbrannten und acht Feuerwehrleute kamen ums Leben. Insgesamt 230’000 Menschen wurden evakuiert.