Johannes Oerding springt für Max Herre an der Baloise Session ein

Der deutsche Popsänger Johannes Oerding wird als Ersatz für Max Herre und Joy Denalane an der Baloise Session einspringen. Dies teilte die Festivalleitung am Dienstag mit. Herre hatte aus gesundheitlichen Gründen alle seine Konzerte bis Ende Jahr abgesagt.

(Keystone-SDA) Oerding wird sich am 28. Oktober den Abend mit der Schweizer Band Dabu Fantastic teilen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit, wie es im Communiqué heisst. Die diesjährige Baloise Session findet vom 17. Oktober bis am 6. November in der Eventhalle der Messe statt.

