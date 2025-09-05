Jonas Scharf wird neuer CEO des Berner Kursaals

Keystone-SDA

Jonas Scharf wird neuer Direktor des Berner Kursaals. Er übernimmt die Position von Kevin Kunz, der nach zehn Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Ruhestand geht.

(Keystone-SDA) Der 57-jährige Scharf verfügt laut Mitteilung der Kursaal AG über breite Führungserfahrung im Messe-, Kongress- und Hospitalitybereich. Bei der Exhibitions & Events GmbH leitete er die Standorte Basel, Zürich und Lausanne mit einem Umsatzvolumen von über 50 Mio. Franken. Er verantwortete ausserdem Bauvorhaben von rund 400 Mio. Franken.

Zuvor war er am Congress Center Basel tätig, das er zu einem internationalen Kongressstandort ausbaute. Scharf tritt seine Stelle beim Kursaal Anfang April 20206 an. Ende April geht dann der bisherige Kursaal-Chef, Kevin Kunz in Pension.

Der Kursaal Bern Gruppe ist ein Traditionsunternehmen, das in den Geschäftsfeldern Kongress und Events, Hotel und Restaurant sowie Casino tätig ist.