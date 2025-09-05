The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Jonas Scharf wird neuer CEO des Berner Kursaals

Keystone-SDA

Jonas Scharf wird neuer Direktor des Berner Kursaals. Er übernimmt die Position von Kevin Kunz, der nach zehn Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Ruhestand geht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 57-jährige Scharf verfügt laut Mitteilung der Kursaal AG über breite Führungserfahrung im Messe-, Kongress- und Hospitalitybereich. Bei der Exhibitions & Events GmbH leitete er die Standorte Basel, Zürich und Lausanne mit einem Umsatzvolumen von über 50 Mio. Franken. Er verantwortete ausserdem Bauvorhaben von rund 400 Mio. Franken.

Zuvor war er am Congress Center Basel tätig, das er zu einem internationalen Kongressstandort ausbaute. Scharf tritt seine Stelle beim Kursaal Anfang April 20206 an. Ende April geht dann der bisherige Kursaal-Chef, Kevin Kunz in Pension.

Der Kursaal Bern Gruppe ist ein Traditionsunternehmen, das in den Geschäftsfeldern Kongress und Events, Hotel und Restaurant sowie Casino tätig ist.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft