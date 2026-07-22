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Jordanien fängt sechs Raketen aus dem Iran ab

Keystone-SDA

Jordanien hat den Beschuss mit sechs weiteren Raketen aus dem Iran gemeldet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Flugabwehr habe sechs iranische Raketen registriert und umgehend darauf reagiert, nachdem sie in den eigenen Luftraum eingedrungen seien, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Petra unter Berufung auf Militärkreise. Vier Raketen seien abgefangen worden, zwei weitere in abgelegenen Gebieten niedergegangen. Schäden und Opfer habe es nicht gegeben.

Videos zeigten, wie im Raum der jordanischen Küstenstadt Akaba Rauch aufsteigt. Erst vor wenigen Tagen wurden hier mehrere iranische Angriffe gemeldet.

Das Königreich wurde im Krieg bisher weniger angegriffen als etwa die Golfstaaten Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch Jordanien beheimatet aber US-Truppen und Flugzeuge der US-Luftwaffe und ist damit zum möglichen Ziel Irans bei Vergeltungsangriffen in der Region geworden. Jordanien liegt zudem auf der Fluglinie zwischen dem Iran und Israel, die sich seit 2024 gegenseitig immer wieder auch direkt angriffen.

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