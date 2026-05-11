Jubiläums-Ausgabe des «Talent Treff Tenero» gestartet

Keystone-SDA

In Tenero TI ist am Sonntagabend der "Talent Treff Tenero" (3T) in seine 25. Ausgabe gestartet. Rund 500 Nachwuchsathletinnen und -athleten aus 22 Sportarten nehmen an der Jubiläumsausgabe teil.

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(Keystone-SDA) Der Anlass bringe seit 2001 die besten Schweizer Sporttalente im Alter von 10 bis 18 Jahren zusammen und fördere sie sportlich wie persönlich, heisst es in einer Mitteilung von Swiss Olympic vom Montag.

Zum Jubiläum sei an frühere berühmte 3T-Teilnehmende erinnert worden, darunter Marco Odermatt, Mujinga Kambundji, Noè Ponti, Catherine Debrunner und Nadja Kälin.

Insgesamt haben bisher über 20’000 Nachwuchstalente aus 64 Sportarten am Talent Treff Tenero teilgenommen; 42 Sportverbände hätten vom Programm profitiert, hiess es weiter. Viele der Sportlerinnen und Sportler gehörten heute zur nationalen und internationalen Spitze.

Die Eröffnungsfeier umfasste unter anderem den Olympischen Eid in allen Landessprachen, Videobotschaften von früheren Teilnehmenden und die Übergabe eines Jubiläumsbanners von Swiss Olympic an das Nationale Jugendsportzentrum Tenero (CST). Organisiert wird der 3T von Swiss Olympic in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sport (Baspo) und dem CST.