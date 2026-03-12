The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Judith Holofernes kann wegen Stimmstörung nicht mehr singen

Keystone-SDA

Die ehemalige Frontfrau der Band "Wir sind Helden" ("Nur ein Wort", "Denkmal"), Judith Holofernes, kann nicht mehr singen. "Ich musste meine Solokarriere, die ich auch sehr geliebt habe, sozusagen abbrechen", sagte sie in der ZDF-Sendung "Volle Kanne".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sie könne nicht mehr mit ihrer Stimme arbeiten. Es handle sich wahrscheinlich um eine neurologische Stimmstörung, die sie 2017 entwickelt habe, so Holofernes.

Es sei dabei ungeklärt, ob diese mit einer Hirnhautentzündung zusammenhängt, die sie wahrscheinlich im selben Jahr gehabt habe. Sie habe bereits alles Mögliche gemacht und versuche, dran zu bleiben, habe sich inzwischen aber auch entspannt und versuche «nicht zu krampfen», sagte die 49-Jährige. Sie ist inzwischen vor allem als Autorin tätig, in ihrem neuesten Buch «Hummelhirn» blickt sie etwa auf ihre Kindheit zurück.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft