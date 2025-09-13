The Swiss voice in the world since 1935
Jugendliche auf Strolchenfahrt fahren in Birr AG durch Maisfeld

Keystone-SDA

Auf der Flucht vor der Polizei sind drei Jugendliche in der Nacht auf Samstag im aargauischen Birr durch ein Maisfeld gefahren. Ihre Strolchenfahrt endete, als sie mit ihrem gestohlenen Auto auf dem angrenzenden Feldweg in einen Baumstrunk krachten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Auto fiel der Regionalpolizei Brugg kurz nach 02.00 Uhr bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Statt mit den erlaubten 50 km/h waren die Jugendlichen mit 63 km/h unterwegs.

Als die Polizei das Fahrzeug anhalten und kontrollieren wollte, steuerte der Lenker das Auto laut Mitteilung in das Feld und versuchte zu flüchten. Zum Stillstand kam der Wagen erst, als er gegen den Baumstrunk prallte. Der Lenker sowie dessen Mitfahrer konnten umgehend angehalten werden.

Der Beifahrer des Autos sei zunächst zu Fuss weiter geflüchtet, jedoch wenig später gefunden worden, hiess es weiter. Anschliessend habe sich herausgestellt, dass sich die Jugendlichen vor ihrer Fahrt in eine Garage eingeschlichen und das Auto dort entwendet hätten.

Die drei werden von der Polizei bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Laut Mitteilung verursachten sie erheblichen Landschaden an dem Maisfeld.

