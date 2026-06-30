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Jugendliche flüchten in Otelfingen mit E-Scootern vor Polizei

Keystone-SDA

In Otelfingen sind zwei Jugendliche auf E-Scootern vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Flucht hat für die beiden Teenager nun rechtliche Konsequenzen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Anwohner hatten am Sonntagabend die Polizei gerufen, weil Jugendliche unterwegs seien, die sich nicht an die Gesetz halten würden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten die Beschuldigten auf E-Scootern, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Bei ihrer Flucht missachteten sie diverse Verkehrsregeln. Dadurch gefährdeten die Jugendlichen nicht nur sich selbst, sondern auch unbeteiligte Dritte.

Hinweise führten die Polizei schliesslich zu den Tatverdächtigen. Ein Jugendlicher wurde noch am Sonntagabend an seinem Wohnort überprüft, der zweite am Folgetag ermittelt. Beide mussten für Befragungen auf den Polizeiposten mitkommen.

Einer der Teenager gab schliesslich zu, wegen seines nicht verkehrstauglichen E-Scooters geflohen zu sein. Gegen die beiden 14- und 15-Jährigen wird bei der Jugendanwaltschaft ein Strafverfahren eröffnet. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten laufen.

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