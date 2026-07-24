Jugendliche flüchten in Winterthur mit Auto vor Polizei
Drei Jugendliche sind in der Nacht auf Donnerstag in Winterthur mit dem Auto vor der Polizei geflüchtet. Sie entzogen sich einer Kontrolle, zwei 17-Jährige konnte die Polizei nach einer Verfolgung festnehmen.
(Keystone-SDA) Auf der Flucht vor der Polizei soll das Auto der Jugendlichen mit einem Blitzkasten und einem Pfosten kollidiert sein, wie die Stadtpolizei Winterthur am Freitag mitteilte.
Die beiden 17-Jährigen wurden festgenommen, nachdem sie das Auto an der Schlachthofstrasse abgestellt hatten. Gegen 5.30 Uhr meldete sich ein 18-Jähriger bei der Polizei und gab an, ebenfalls in dem Auto gewesen zu sein. Wer das Auto lenkte, ist noch offen.