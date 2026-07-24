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Jugendliche flüchten in Winterthur mit Auto vor Polizei

Keystone-SDA

Drei Jugendliche sind in der Nacht auf Donnerstag in Winterthur mit dem Auto vor der Polizei geflüchtet. Sie entzogen sich einer Kontrolle, zwei 17-Jährige konnte die Polizei nach einer Verfolgung festnehmen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf der Flucht vor der Polizei soll das Auto der Jugendlichen mit einem Blitzkasten und einem Pfosten kollidiert sein, wie die Stadtpolizei Winterthur am Freitag mitteilte.

Die beiden 17-Jährigen wurden festgenommen, nachdem sie das Auto an der Schlachthofstrasse abgestellt hatten. Gegen 5.30 Uhr meldete sich ein 18-Jähriger bei der Polizei und gab an, ebenfalls in dem Auto gewesen zu sein. Wer das Auto lenkte, ist noch offen.

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