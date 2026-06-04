Jugendliche nach 14 Garagen-Einbrüchen im Kanton Bern gefasst

Keystone-SDA

Zwei Jugendliche sind nach 14 Einbrüchen in Autogaragen im Kanton Bern und weiteren Kantonen gefasst worden. Die Jugendlichen hatten es insbesondere auf Luxusautos abgesehen. In zwei Fällen gelang es ihnen, Fahrzeuge über die Grenze ins Ausland zu schaffen.

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(Keystone-SDA) Die beiden Jugendlichen sind teilweise geständig und sollen Deliktsgut im Wert von rund 450’000 Franken erbeutet haben, wie die Jugendanwaltschaft des Kantons Bern am Donnerstag mitteilte.

Die Polizei hielt die beiden Anfang Februar 2026 im Zuge eines versuchten Einbruchs in eine Garage an. Im Verlauf der Ermittlungen konnten ihnen insgesamt 14 Einbrüche, vorwiegend in Autogaragen, zur Last gelegt werden.

Fünf der Einbrüche sollen die beiden gemeinsam begangen haben. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen November 2025 und Februar 2026 unter anderem in Wynigen BE, Meiringen BE, der Region Brügg BE sowie in den Kantonen Wallis und Zug. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 90’000 Franken geschätzt.