Jugendliche Spraygruppe in Malters LU überführt
Nach einer Serie von Sprayereien in Malters LU hat die Luzerner Polizei vier mutmassliche Täter identifiziert. Der Sachschaden an Mauern und Gebäuden beträgt rund 26'000 Franken.
(Keystone-SDA) Anfang März 2025 wurden in Malters mehrere Mauern und Gebäude mit farbigen Schriftzügen besprayt. Nach «intensiven Ermittlungen» konnte die Luzerner Polizei im April einen 17-jährigen Jugendlichen auf frischer Tat festnehmen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag in einem Communiqué mitteilte.
Die weiteren Abklärungen ergaben nun, dass der Jugendliche zusammen mit drei 19-jährigen Personen für die Sprayereien verantwortlich sein soll. Bei einer Hausdurchsuchung stellte die Polizei umfangreiches Sprayer-Material sicher. Insgesamt gingen laut der Staatsanwaltschaft 21 Anzeigen ein.
Die Untersuchungen führt die Jugendanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Emmen.