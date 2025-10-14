Jugendliche Spraygruppe in Malters LU überführt

Keystone-SDA

Nach einer Serie von Sprayereien in Malters LU hat die Luzerner Polizei vier mutmassliche Täter identifiziert. Der Sachschaden an Mauern und Gebäuden beträgt rund 26'000 Franken.

(Keystone-SDA) Anfang März 2025 wurden in Malters mehrere Mauern und Gebäude mit farbigen Schriftzügen besprayt. Nach «intensiven Ermittlungen» konnte die Luzerner Polizei im April einen 17-jährigen Jugendlichen auf frischer Tat festnehmen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag in einem Communiqué mitteilte.

Die weiteren Abklärungen ergaben nun, dass der Jugendliche zusammen mit drei 19-jährigen Personen für die Sprayereien verantwortlich sein soll. Bei einer Hausdurchsuchung stellte die Polizei umfangreiches Sprayer-Material sicher. Insgesamt gingen laut der Staatsanwaltschaft 21 Anzeigen ein.

Die Untersuchungen führt die Jugendanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Emmen.