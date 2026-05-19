Jugendliche verüben in Vorarlberg zwei Raubversuche

Keystone-SDA

Zwei Gruppen von Heranwachsenden haben am Montag in Frastanz und Rankweil im Bezirk Feldkirch A jeweils einen Jugendlichen auszurauben versucht. Sie verlangten Geld respektive Wertgegenstände und drohten mit Gewalt. Ein 14-Jähriger wurde leicht verletzt.

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(Keystone-SDA) In Frastanz bedrängten am frühen Montagnachmittag am Bahnhof ein 12- und ein 13-Jähriger einen 14-Jährigen auf einem Bahnsteig, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Sie drohten ihm mit Schlägen und forderten Bargeld.

Auch nach dem Einsteigen in einen Zug liessen die beiden nicht vom 14-Jährigen ab, ehe mehrere Erwachsene eingriffen und die beiden Heranwachsenden aus dem Zug drängten. Sie wurden kurze Zeit später noch am Bahnhof von der Polizei aufgegriffen und zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht, heisst es im Communiqué weiter. Der 14-Jährige sei leicht verletzt worden.

In Rankweil bedrohten drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren kurz nach 17 Uhr einen 15-Jährigen mit einem Stock und forderten Wertgegenstände. Als dieser flüchtete, wurde er vom Trio verfolgt.

Die verständigte Polizei schritt gemäss der Mitteilung ein und konnte zwei der drei Jugendlichen anhalten und vorläufig festnehmen. Der 15-Jährige blieb unverletzt. Die drei Angreifer werden angezeigt.