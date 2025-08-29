Jugendlicher gesteht drei Brandstiftungen im Berner Jura
Ein Jugendlicher hat gestanden, dreimal Brände in zwei Gebäuden im bernjurassischen Dorf Grandval gelegt zu haben. Der Jugendliche gestand seine Taten, nachdem es Ermittlern gelungen war, eine Verbindung zwischen zwei Bränden von diesem Sommer und einem von Dezember 2024 herzustellen.
(Keystone-SDA) Wie die kantonale Jugendanwaltschaft am Freitag mitteilte, konnte der Jugendliche in der Folge identifiziert werden. Ihm wird vorgeworfen, in diesem August zweimal ein ehemaliges Restaurant angezündet zu haben. Im Dezember 2024 hatte der Jugendliche bereits im Estrich eines Wohnhauses Feuer gelegt.
Damals gelang es der Polizei nicht, die Ursache des Brands endgültig zu bestimmen, worauf die Ermittlungen eingestellt wurden. Wegen dieses Brands mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung sieben Personen untersucht werden. Es entstand ein Sachschaden, der damals mit mehreren hunderttausend Franken angegeben wurde.
Verletzt wurde bei allen drei Bränden niemand. Der im Kanton Bern wohnhafte Jugendliche wird sich nun vor der kantonalen Jugendanwaltschaft verantworten müssen.