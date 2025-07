Jugendlicher in Bern bei Auseinandersetzung verletzt

Keystone-SDA

Ein Jugendlicher ist am Dienstagabend bei einer tätlichen Auseinandersetzung in der Nähe des Loryplatzes in Bern verletzt worden. Er wurde in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zwei Jugendliche waren gegen 23.30 Uhr auf der Lorystrasse unterwegs, als sie von fünf Personen angesprochen wurden. Die Gruppe ging die zwei Jugendlichen unvermittelt an, wie die Polizei in der Mitteilung schrieb.

Einer der Jugendlichen wurde mit einem scharfen Gegenstand verletzt. Er wurde von Dritten erstversorgt und anschliessend hospitalisiert. Der zweite Jugendliche blieb unverletzt, wie es weiter hiess.

Die Polizei erwischte zwei der mutmasslichen Täter, ein dritter Verdächtiger stellte sich später selbst.