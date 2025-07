Jugendlicher stirbt bei Gewaltverbrechen am Bahnhof in Heerbrugg SG

Keystone-SDA

Bei einem Gewaltverbrechen am Bahnhof Heerbrugg SG am Freitag ist ein 17-jähriger Algerier gestorben. Wer den Jugendlichen tötete, der im Bundesasylzentrum Altstätten untergebracht war, war gemäss der Kantonspolizei am Freitagvormittag noch unklar.

(Keystone-SDA) Kurz nach 3.45 Uhr meldete eine Drittperson der Notrufzentrale St.Gallen, dass am Bahnhof Heerbrugg eine Person blutend am Boden liege. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung. Eine Polizeipatrouille fand wenig später einen Jugendlichen, der mit Schnittverletzungen auf dem Perron lag. Der Rettungsdienst mit Notarzt habe nur noch den Tod des 17-Jährigen feststellen können.

«Die angetroffene Situation zeigte klar, dass der Mann durch eine noch unbekannte Täterschaft getötet wurde», schrieb die Kantonspolizei weiter. Die Ermittlungen, eine umfassende Spurensicherung sowie die Fahndung nach der Täterschaft werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen geführt.

«Der Tatort ist kurz nach neun Uhr wieder vollständig freigegeben worden», sagte Kantonspolizeisprecher Hanspeter Krüsi auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zuvor war dieser grossräumig abgesperrt worden.