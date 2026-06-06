Jugendlicher Töfffahrer in Domat/Ems GR bei Strolchenfahrt verletzt

Keystone-SDA

Ein 17-jähriger Töfffahrer hat sich bei einer Strolchenfahrt mit einem entwendeten Töff am Freitagabend in Domat/Ems GR schwer verletzt. Der Jugendliche war ohne gültigen Führerschein unterwegs, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der 17-Jährige fuhr gegen 20 Uhr ohne einen gültigen Führerausweis die Strasse Plong Muling in Domat/Ems mehrfach auf und ab. Zuvor hatte der Jugendliche das vor dem Jugendtreff parkierte Motorrad ohne Erlaubnis des Halters entwendet.

Unmittelbar vor dem Unfall verlor der Jugendliche die Kontrolle über den Töff, kam links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschliessend mit einem parkierten Auto, wie die Kantonspolizei weiter mitteilte. Beim Aufprall zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch ein Team der Rettung Chur wurde der Verletzte ins Kantonsspital transportiert. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.