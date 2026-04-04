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Jugendlicher verletzt nach Sturz mit E-Roller in St. Gallen

Keystone-SDA

Zwei Jugendliche sind am Freitagabend in St. Gallen mit einem E-Roller gestürzt. Der 15-jährige Mitfahrer wurde erheblich verletzt. Der 16-jährige Lenker hatte 1,5 Promille Alkohol intus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der genaue Hergang des Selbstunfalls sei noch unklar, die Stadtpolizei St. Gallen klärt ihn ab, wie sie am Samstag mitteilte. Die Ambulanz brachte den Verletzten ins Spital.

Ein paar Stunden zuvor wollte eine Polizeipatrouille einen E-Scooter-Fahrer kontrollieren, dieser aber ergriff die Flucht. Der Polizei gelang es nach einer längeren Verfolgungsjagd, den 14-Jährigen anzuhalten.

Der Jugendliche wurde auf den Polizeiposten gebracht, die Polizei verständigte seine Eltern, wie sie mitteilte. Die genauen Hintergründe seien noch unklar.

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