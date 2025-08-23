Junge Frau bei Selbstunfall auf Autobahn A 13 verletzt

Auf der Autobahn A 13 bei Salez im Kanton St. Gallen ist am Samstag eine 27-jährige Frau mit ihrem Auto verunfallt. Sie wurde dabei unbestimmt verletzt und musste von einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

(Keystone-SDA) Die Frau fuhr kurz vor 10 Uhr in Richtung St. Margrethen, als das Auto aus unbekannten Gründen zwischen Haag und Sennwald mehrfach gegen die Randleitplanke prallte und auf dem Normalstreifen zum Stillstand kam, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag schrieb.

Die 27-Jährige sei dabei unbestimmt verletzt worden. Sie musste nach der Erstbetreuung durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Am Auto und an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Für die Landung und den Start des Rettungshelikopters musste die Autobahn A13 in Richtung St. Margrethen jeweils kurzzeitig gesperrt werden, wie es weiter hiess.