Junger Automobilist verunfallt schwer auf Bündner Passstrasse

Keystone-SDA

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In der Nacht auf Sonntag ist ein 25-jähriger Italiener nach einem misslungenen Überholmanöver auf der Forcola di Livigno schwer verunfallt. Sein Auto verliess die Fahrbahn und kam nach diversen Überschlägen rund 150 Meter unterhalb der Strasse zum Stillstand.

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(Keystone-SDA) Wie die Bündner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, wurde der Mann orientierungslos neben seinem völlig zerstörten Fahrzeug aufgefunden, nachdem die Rettungskräfte dieses lokalisiert hatten. Nach der Erstversorgung wurde der 25-Jährige mit der Rega ins Kantonsspital Chur überführt. Die Polizei ordnete eine Blut- und Urinprobe an.

Der Mann war von Livigno her kommend unterwegs in Richtung Berninapass gewesen und verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug bei der Örtlichkeit Plateo.