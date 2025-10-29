Junger Fussgänger in Selzach SO bei Unfall schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein junger Fussgänger ist am Dienstagabend in Selzach SO von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter flog den 23-Jährigen in ein Spital.

(Keystone-SDA) Der Unfall geschah kurz vor 18 Uhr auf der Bielstrasse, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Gemäss derzeitigen Erkenntnissen habe der Fussgänger aus noch zu klärenden Gründen die Fahrbahn des Autofahrers betreten. Darauf sei er vom Auto erfasst worden.

Die Bielstrasse blieb nach dem Unfall für die Rettungs- und Bergungsarbeiten während rund vier Stunden komplett gesperrt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und suchen Zeugen.