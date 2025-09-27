Junger Mann in St. Gallen fährt mit Sportwagen gegen Baum
Ein 19-Jähriger ist am Freitagabend in St. Gallen mit seinem Sportwagen in einen Baum geprallt. Er und sein Beifahrer blieben unverletzt, wie die Stadtpolizei St. Gallen mitteilte.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
(Keystone-SDA) Der Fahrer verlor um 22.45 Uhr auf der nassen Zürcher Strasse die Kontrolle über seinen Porsche und geriet auf die begrünte Fahrspurtrennung. Dort prallte er in einen Baum, wie die Polizei am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Am Auto entstand mittlerer Sachschaden, es musste abgeschleppt werden.