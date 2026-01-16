Junger Mann nach mehreren Bränden im Kanton Solothurn festgenommen

Keystone-SDA

Eine 24-jähriger Mann ist am Donnerstag nach dem Brand eines leerstehenden Holzschopfs in Bellach SO festgenommen worden. In der Nachbargemeinde gab es in den vergangenen Wochen mehrere mutmassliche Brandstiftungen.

(Keystone-SDA) Der Schweizer sei im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen angehalten und für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen worden, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mit. Ob der tatverdächtige Mann in Zusammenhang mit weiteren Brandfällen stehe, sei Gegenstand laufender Ermittlungen.

Der Brand des leerstehenden Holzschopfs war der Kantonspolizei am Donnerstag kurz vor 17.00 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Der Schopf steht neben einem unbewohnten Firmengebäude sowie einem Wohnhaus. Niemand wurde verletzt.

Seit dem vergangenen Oktober kam es in der Nachbargemeinde Bellach zu insgesamt sieben Bränden. Die Kantonspolizei ging in den meisten Fällen von Brandstiftung aus und nahm nach eigenen Angaben umfangreiche Ermittlungen auf.

Personen wurden jeweils nicht verletzt. Es brannte meistens in leerstehenden Gebäuden – zwei Mal war das gleiche Firmengebäude betroffen. Auch ein Auto und eine mobile Toilette gingen in Flammen auf. Bei den Bränden entstand grosser Sachschaden.