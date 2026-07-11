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Junger Töfffahrer flüchtet in Dübendorf vor Polizei und verunfallt

Keystone-SDA

Zwei Jugendliche auf einem Motorrad sind in der Nacht auf Samstag in Dübendorf bei einer Kollision mit einem Personenwagen mittelschwer bis schwer verletzt worden. Der 15-jährige Motorradlenker und sein 16-jähriger Beifahrer wurden nach dem Unfall in Spitäler gebracht, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es, nachdem kurz vor zwei Uhr in der Nacht einer Patrouille der Kantonspolizei Zürich ein Motorrad aufgefallen war. Auf diesem trug der Beifahrer keinen Helm. Nachdem die Polizei den Lenker zur Anhaltung aufgefordert hatte, flüchtete dieser.

Der Motorradfahrer fuhr mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch eine 30-er-Zone an der Oberen Zelglistrasse. Bei der Einmündung in die Höglerstrasse kollidierte er mit dem Töff mit hoher Geschwindigkeit seitlich mit einem Personenwagen.

Der 15-jährige Motorradlenker wird wegen Verdachts auf ein Raserdelikt, Entwendung eines Fahrzeugs und Fahrens ohne Führerausweis bei der Jugendanwaltschaft angezeigt. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich untersucht.

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