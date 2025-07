Junglenker fährt mit Mercedes Bushaltestelle in Rieden AG kaputt

Keystone-SDA

Ein 18-jähriger Neulenker hat am frühen Sonntagmorgen in Rieden AG eine Bushaltestelle kaputt gefahren. Am Auto entstand Totalschaden. Er und sein gleichaltriger Mitfahrer blieben unverletzt. Die Polizei nahm ihm den auf Probe ausgestellten Fahrausweis weg.

(Keystone-SDA) Der Mann verlor am Sonntag gegen 1 Uhr früh vor einer Kreuzung die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der Wagen geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Bushaltestelle sowie einen Briefkasten.

Die Fahrt endete auf dem Trottoir. Fahrgäste waren in den frühen Morgenstunden keine an der Haltestelle. Die Polizei ging davon aus, dass der Lenker seine Geschwindigkeit nicht an die Strassenverhältnisse angepasst hatte.