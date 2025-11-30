Junglenker fährt Zaun in Näfels GL mit Mietauto um
Ein 18-jähriger Lenker hat in der Nacht auf Samstag in Näfels GL mit einem Mietauto einen Zaun umgefahren und sich darum nicht gekümmert. Als die Polizei den Unfallwagen nach einer Fahndung anhielt, sass ein anderer am Steuer.
(Keystone-SDA) Der zweite, 29-jährige, Lenker stand gemäss Ermittlungen der Kantonspolizei Glarus unter Führerausweisentzug, wie diese in einer Mitteilung vom Sonntag schrieb.
Der 18-jährige Unfallverursacher hatte den Führerausweis auf Probe. Die Polizei zog diesen ein. Beide Lenker wurden verzeigt. Die zuständigen Administrativbehörden prüfen Massnahmen.
Gemäss Communiqué entstand Sachschaden am Zaun und am Mietauto von mehreren tausend Franken. Verletzt wurde niemand.
Der Junglenker verlor gegen 3 Uhr auf der Molliserstrasse die Kontrolle über das Mietauto. Dabei kam es von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Zaun und fuhr über ein Stück Wiese.