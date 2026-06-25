Juni-Rekordtemperatur für die Schweiz gebrochen

Keystone-SDA

Teilen

Ein fast 80 Jahre alter Hitzerekord ist Geschichte: Gleich an vier Messstellen überstiegen die Temperaturen am Donnerstag kurz vor 15 Uhr 37,0 Grad. Der höchste je in der Schweiz in einem Juni registrierte Wert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am höchsten lagen die Temperaturen um 14.40 Uhr an der Messstation Buchs-Aarau mit 37,2 Grad. In Beznau AG betrugen sie 37,1 Grad und in Würenlingen AG und Basel-Binningen 37,0 Grad.

Der bisherige Rekordwert für den Juni stammte laut dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) aus dem Jahr 1947. Damals wurden in Basel-Binningen 36,9 Grad gemessen.

Auch in Beznau AG und in Buchs-Aarau lagen die Temperaturen über 36 Grad.

Bereits seit Mitte Juni folgen Hitzetage ohne Unterbrechung. Meteoschweiz erwartet, dass die Hitzewelle bis und mit kommenden Montag dauern wird. In der Schweiz gilt verbreitet die höchste Hitzewarnstufe.