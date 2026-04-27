Juso Stadt Bern wählt neues Co-Präsidium

Keystone-SDA

Die Juso Stadt Bern hat ein neues Präsidium gewählt. Jo Nogueira de Sá und David Rietzler haben die Sektion im Co-Präsidium übernommen, wie die Jungpartei am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) An der ausserordentlichen Jahresversammlung wurde zudem Yael Lässer ins Vizepräsidium gewählt. Das neue Führungsteam wolle die Präsenz der Juso in Öffentlichkeit, Politik und auf der Strasse ausbauen, hiess es. Ein Schwerpunkt soll auf queer-feministischen und antifaschistischen Antworten auf aktuelle Krisen liegen.

Die bisherige Präsidentin Charlotte Günther leitet neu die Juso Kanton Bern.