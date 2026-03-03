Justiz sieht Verantwortung für Botta-Turm in Valbirse bei Stiftung

Keystone-SDA

Dass der Tour de Moron in den letzten dreieinhalb Jahren nicht repariert wurde, liegt nicht am Verfahren der Berner Justiz. Der Ball liegt bei der Stiftung des Wahrzeichens im Berner Jura, wie die Justizverwaltungsleitung des Kantons Bern am Montag mitgeteilt hat.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die laufende Strafuntersuchung steht der Restaurierung des im Frühling 2022 teilweise eingestürzten Tour de Moron im Berner Jura nicht im Weg, wie aus der Antwort der Justizverwaltungsleitung auf einen Vorstoss von vier SP-Grossrätinnen und -Grossräten hervorgeht.

Die Beschlagnahmung sei bereits am 26. Oktober 2022 aufgehoben worden. Seither stehe es den Verantwortlichen frei, den Turm zu restaurieren.

Im Mai und Juni 2022 waren Stufen am Aussichtsturm in Valbirse im Berner Jura abgebrochen. Um die Beweismittel zu sichern, wurden im Anschluss das Bauwerk und die eingestürzten Teile beschlagnahmt und ein Sperrgebiet eingerichtet.

Die Dauer des Strafverfahrens, die nach dem Einsturz eingeleitet wurde, erklärte die Justiz mit der Komplexität des Falls. Nötig waren aufwendige Gutachten mit Labor- und Frostbeständigkeitstests sowie die Wahrung der Verfahrensrechte aller Parteien. Die Untersuchung sei demnächst abgeschlossen.

Das Wahrzeichen wurde von Stararchitekt Mario Botta entworfen und von rund 600 Maurerlernenden erbaut. Es wurde 2004 eröffnet.

Bei einer Crowdfunding-Aktion kamen 2025 über 24’000 Franken zusammen. Das Geld soll aber nicht für die Reparatur, sondern unter anderem für Energie-Fixkosten eingesetzt werden.