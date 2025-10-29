Kévin Germanier stickt das neue Plakat des Montreux Jazz Festivals

Keystone-SDA

Kévin Germanier hat bereits Beyoncé und Lady Gaga eingekleidet sowie für den Eurovision Song Contest und die Olympischen Spiele in Paris Kostüme entworfen. Nun hat der Walliser Haut-Couturier das Plakat für das 60. Montreux Jazz Festival kreiert.

(Keystone-SDA) Es ist ein wahrhaftiger Farbenrausch, der einem aus dem Plakat entgegen strömt. Nicht weniger als 60’000 Perlen, Pailletten und Stoff-Fetzen hat Germanier, der das Upcycling zu seinem Markenzeichen erklärte, auf tiefschwarzem Hintergrund platziert. Erst auf den zweiten oder dritten Blick treten die Schriftzüge «60. Montreux Jazz Festival 2026» hervor.

Es ist das erste bestickte Plakat der Festivalgeschichte – ein «organisiertes Chaos», wie der Couturier zu Keystone-SDA sagte. Er liebe solche Plakate, auf denen es so viele Details zu entdecken gebe und auf denen bei jedem neuen Betrachten etwas anderes ins Auge springe.

Sechs Personen haben am Plakat, das wie ein Haut-Couture-Kostüm daherkommt, gearbeitet, heisst es. Germanier hat sich bei seinem Entwurf unter anderem von Jean Tinguely inspirieren lassen, der das Plakat für die Festivalausgabe von 1982 gestaltet hatte. Und von der emotionalen Ausstrahlung der Musik, wie er sagt.

Das bestickte Plakat-Original wird vom 7. November 2025 bis zum 22. März 2026 im Rahmen der Ausstellung «Les Monstrueuses. Carte blanche à Kévin Germanier» im Museum für Design und angewandte moderne Kunst in Lausanne zu sehen sein. Während der Festivaltage wird es vom 3. bis 18. Juli 2026 im Shop des Jazz-Festivals in Montreux ausgestellt.