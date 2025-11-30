Köniz kann Oberstufenzentrum sanieren

Keystone-SDA

Die Gemeinde Köniz kann ihr Oberstufenzentrum sanieren. Die Stimmberechtigten haben den Ausführungskredit von 20,8 Millionen Franken deutlich angenommen.

(Keystone-SDA) 9728 Stimmende hiessen die Vorlage gut, 2427 lehnten sie ab. Die Stimmbeteiligung betrug 43,9 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

Das Projekt umfasst die Erneuerung des alten Klassentrakts, der Aula und des Aussenraums. Geplant ist unter anderem die Schaffung von zusätzlichem Schulraum im Dachstock, die Erneuerung der Haustechnik, Massnahmen zur Erdbebensicherheit und ein hindernisfreier Zugang auf dem gesamten Areal.

Ohne Sanierung hätten laut Gemeinde kostspielige Sofortmassnahmen gedroht. Denn bestehende Bauteile – etwa die Strom- und Wasserleitungen von 1923 – haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Die Bauarbeiten sollen Mitte 2027 beginnen und bis Ende 2029 dauern.