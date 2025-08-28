The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Köniz nimmt Planung von Gasausstieg in Angriff

Keystone-SDA

Die Gemeinde Köniz will gemeinsam mit der Energieversorgerin Energie Wasser Bern (EWB) eine Strategie zum Gasausstieg erarbeiten. Diese soll im ersten Halbjahr 2026 vorliegen, wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eigentümerinnen und Eigentümer von betroffenen Liegenschaften sollen mit einem Vorlauf von 15 Jahren über eine allfällige Stilllegung informiert werden, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schrieb.

Köniz will seinen Gasverbrauch stark reduzieren, um damit sein Ziel «Netto-Null bis 2045» zu erreichen. Das sei nur mit einer starken Reduktion des Gasverbrauchs möglich. Der Restbedarf soll mit erneuerbarem Gas gedeckt werden.

Das Könizer Gasnetz wird von EWB betrieben. Es erstreckt sich über die Ortsteile Köniz, Liebefeld, Niederwangen und Wabern.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft