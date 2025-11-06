Köniz schliesst Partnerschaft mit Naturpark Gantrisch ab

Keystone-SDA

Die Gemeinde Köniz hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit dem Förderverein Region Gantrisch unterzeichnet. In den kommenden drei Jahren soll geprüft werden, ob ein Beitritt als Pfortengemeinde ab 2032 möglich ist, wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Vereinbarung wurde am 24. Oktober 2025 auf der alten Schwarzwasserbrücke symbolisch besiegelt. Während der dreijährigen Zusammenarbeit will Köniz den möglichen Perimeter auf ihrem Gemeindegebiet festlegen, der dem Naturpark angeschlossen werden könnte.

Inhaltlich liegt der Fokus auf Landschaft und Biodiversität, insbesondere auf der Bekämpfung von Neophyten in den Grenzgewässern Scherlibach, Schwarzwasser und Sense, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schrieb.

Ein Entscheid über die Fortführung der Partnerschaft ist für 2028 vorgesehen. Die Mitgliedschaft im Förderverein kostet die Gemeinde derzeit 5000 Franken jährlich.

Der Naturpark Gantrisch ist ein regionaler Naturpark von nationaler Bedeutung. Er versteht sich als eine Modellregion für nachhaltige Entwicklung, wie es weiter hiess. Im Perimeter des Parks befinden sich 19 Gemeinden. Der ländliche Teil der Gemeinde Köniz grenzt vielerorts an den Naturpark und weist eine ähnliche Natur- und Kulturlandschaft wie die anderen Parkgemeinden auf.