Köniz zieht Entscheid gegen Bauhaus-Fahrten weiter

Keystone-SDA

Im Streit um das Fahrtenregelung des Fachmarkts Bauhaus in Niederwangen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Gemeinde Köniz hat Beschwerde gegen den Entscheid der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion eingelegt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Diese hatte entschieden, dass die Zahl der Autofahrten zum Fachmarkt reduziert werden müsse. Das vereinbarte Fahrtenkontingent wird seit Jahren überschritten. Die Gemeinde Köniz sah aus Gründen der Verhältnismässigkeit und öffentlicher Interessen von Sanktionen ab, wie sie am Montag in Erinnerung rief.

Im Gebiet Juch-Hallmatt gebe es aktuell kein Verkehrsproblem, da mehrere Baufelder unbebaut seien. Die Gemeinde und der Kanton arbeiteten an einer Anpassung des kantonalen Richtplans, mit dem Ziel, die Zahl der Fahrten in diesem Entwicklungsschwerpunkt zu erhöhen.

Die Beschwerde soll nun eine gerichtliche Klärung herbeiführen.